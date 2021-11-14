Son dakika haber | Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı - Haberler
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Son dakika haber | Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı

AA / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adana'nın Pozantı ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Cem Duymaz idaresindeki 41 L 3179 plakalı otomobil, Adana-Pozantı Otoyolu'nda Ahmet Oğuz yönetimindeki 19 EL 676 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Duymaz ile oğlu, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan oğlu 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Son dakika haber | Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı

Son dakika haber | Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı

Son dakika haber | Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı

Son dakika haber | Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı

Son dakika haber | Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı

Son dakika haber | Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı

Son dakika haber | Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı

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AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri

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