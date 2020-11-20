Tıra arkadan çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
20.11.2020 09:15 | Son Güncelleme: 20.11.2020 09:30
Adana'da, tıra arkadan çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Adana'da, tıra arkadan çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.A. idaresindeki 31 BD 858 plakalı minibüs, N.A'nın kullandığı 34 KM 3478 plakalı tıra, merkez Sarıçam ilçesi Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda arkadan çarptı.
Kazada yaralanan minibüsteki 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız