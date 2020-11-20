Tıra arkadan çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
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Tıra arkadan çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı

20.11.2020 09:15 | Son Güncelleme: 20.11.2020 09:30

Adana'da, tıra arkadan çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Adana'da, tıra arkadan çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.A. idaresindeki 31 BD 858 plakalı minibüs, N.A'nın kullandığı 34 KM 3478 plakalı tıra, merkez Sarıçam ilçesi Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda arkadan çarptı.

Kazada yaralanan minibüsteki 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Tıra arkadan çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
Tıra arkadan çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
Tıra arkadan çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
Tıra arkadan çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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