Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adana'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adana'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ahmet C. idaresindeki 01 EUC 85 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep otobanı organize sanayi bölgesi çıkışı yakınlarında Ferhat Dişçi idaresindeki 46 ER 651 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ahmet Karaisalı, Serdar Dişçi ve Yılmaz Dişçi yaralandı.
Yaralılar, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney