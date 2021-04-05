Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana'nın Pozantı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BZ 6077 plakalı otomobil, Pozantı-Niğde kara yolu üzeri Şekerpınarı mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinden kara yoluna çıktığı sırada M.Ç. yönetimindeki 20 BHY 45 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışıp yaralanan Züleyha (85) İbrahim (58) ve İbrahim Demiroğlu (77) ile Züleyha Tanrıver ve ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi çıkardı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi ve Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Züleyha Demiroğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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