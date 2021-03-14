Son dakika gündem: Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 4'ü ağır 5 yaralı
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Son dakika gündem: Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 4'ü ağır 5 yaralı

14.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:59

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 4'ü ağır 5 yaralıADANA'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 4'ü ağır 5 yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hamile olduğu, 4 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde eski Adana yolunun, Toktamış Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ümit Göç yönetimindeki 01 AAD 663 plakalı hafif ticari araç, Abdurrahman E. yönetimindeki 31 RG 587 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sürücü Ümit Göç (31), yolcu konumundaki Zekiye Göç (31), Hafize Aktaş (59) ile hamile olduğu belirtilen ve soyismi öğrenilemeyen Emine ile Güney Göç (8) yaralandı. Kazayı gören sürücülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahaleyi, kaza yerinden geçen sivil bir sağlık personeli yaptı. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. yaralılardan Güney Göç'ün durumunun hafif olduğu diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR şoförü Abdurrahman E., jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Son dakika gündem: Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 4'ü ağır 5 yaralı
Son dakika gündem: Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 4'ü ağır 5 yaralı
Son dakika gündem: Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 4'ü ağır 5 yaralı
Son dakika gündem: Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 4'ü ağır 5 yaralı
Son dakika gündem: Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 4'ü ağır 5 yaralı
Son dakika gündem: Adana'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 4'ü ağır 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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