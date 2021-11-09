Adana'da ticari taksiyle polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan ticari taksideki 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Dilek Atlı Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 T 2632 plakalı ticari taksiyi durdurmak istedi.

"Dur" ikazına uymayan şüphelinin kaçması üzerine kavşak ve caddelere takviye ekipler sevk edildi.

Yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobil aynı mahallede ekiplerce durduruldu.

Sürücü İ.O. ile yanındaki G.Ç'yi gözaltına alan ekipler, otomobilde bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.