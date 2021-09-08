Adana'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
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Adana'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Ekonomi

Afet bölgesine yerli turist desteği 'Lokman Hekim Tıbbi ve Aromatik Bitki Projesi'nin hasat etkinliği düzenledi Adana Valisi Süleyman Elban: "Bitkilerin tamamını Adana'nın her yerinde yetiştirmek için bir çaba içerisindeyiz" Adana'da 'Lokman Hekim Tıbbi ve Aromatik Bitki Projesi'...

Afet bölgesine yerli turist desteği

'Lokman Hekim Tıbbi ve Aromatik Bitki Projesi'nin hasat etkinliği düzenledi

Adana Valisi Süleyman Elban:

"Bitkilerin tamamını Adana'nın her yerinde yetiştirmek için bir çaba içerisindeyiz"

ADANA - Adana'da 'Lokman Hekim Tıbbi ve Aromatik Bitki Projesi' kapsamında yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı gerçekleştirildi.

Adana Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü katkılarıyla hayata geçirilen 'Lokman Hekim Tıbbi ve Aromatik Bitki Projesi' kapsamında 6 ilçede tıbbi nane, lavanta, adaçayı, ölmez otu, melisa, çörek otu, papatya, kekik ve biberiyeden oluşan tıbbi ve aromatik bitkilerin ekimi yapıldı.

Toplam 944 bin adet ekilen tıbbi ve aromatik bitkiler ilk ürünlerini verdi. Projenin tanınırlığını arttırmak ve çiftçileri üretime teşvik amacıyla Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde ekilen 10 dekar alandaki bitkilerin hasat töreni gerçekleştirildi.

İşçiler tarafından binbir emekle hasat edilen tıbbi ve aromatik bitkiler katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek kent ekonomisine katkı sağlayacak.

"Lokman Hekim'in şifasının kaynağı bu topraklarda"

Hasat töreninde konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, "Misis, Lokman Hekim'in bulunduğu ve bizim bildiğimiz ölümsüzlük reçetesinin Ceyhan Nehri'ne düştüğü bölgedeyiz. Lokman Hekim hazırlamış olduğu tariflerle yüzyıllarca insanlara şifa sunmuş ve bulduğu şifanın kaynağı da bu topraklarda. Dolayısıyla kendisinin tüm tariflerini üniversitedeki hocalarımız tercüme ettiler, hazırladılar. Ancak orada adı geçen bitkilerin ekilmesi ve yetiştirilmesi için bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmayla birlikte artık şifalı tıbbi ve aromatik bitkilerin tamamını Adana'nın her yerinde yetiştirmek için bir çaba içerisindeyiz" dedi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin veriminin iyi olduğunu söyleyen Vali Elban, "Bu sektörün gelişmesi ve kaybolmaya yüz tutmuş değerin canlanması için çaba içerisindeler. İl genelinde deneme üretimlerine başlamıştık bu deneme üretimlerinin yapıldığı bir bahçedeyiz. 5-6 ayrı bitkinin denemesi yapıldı. Verimlikte çok ciddi başarı var. Diğer bahçelerde ekilenlerde de verim iyi. İnşallah ilimizde tüm tıbbı ve aromatik bitkilerle ilgili yoğun bir çalışma içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törene Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ve proje yürütücüleri katıldı.

Adana'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Adana'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Adana'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Adana'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Adana'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Adana'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Adana'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Adana'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Adana'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Adana'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Adana'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Adana'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Adana'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Adana'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Adana'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Adana'da tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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