Adana'da Tespih Hırsızlığı İddiası

Adana'da bir evden 13 tespih ve 430 lira para çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir inşaat firması ofisinden 7 bin 500 lira değerinde 13 kehribar tespih ve 430 lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kamerasından kimliğini belirlediği şüpheli Enes C'yi (21) evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.?