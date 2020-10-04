Adana'da "Ters Ev" projesinin temeli atıldı
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Adana'da "Ters Ev" projesinin temeli atıldı

04.10.2020 12:27 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:27
Adana'da

Adana'da yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak "Ters Ev" projesinin temeli atıldı.

Adana'da yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak "Ters Ev" projesinin temeli atıldı.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yatak odasından mutfağına tüm eşyaların ters durduğu evin temeli, Millet Bahçesi'nde atıldı.

İki katlı, 4+1 olarak 200 metrekare alanda 18 ton çelik kullanılarak yapılması planlanan "Ters Ev"in, 2021 yılı başında yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'da yine bir ilki gerçekleştireceklerini kaydetti.

İlçenin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bölgede turizmi kalkındırabilecek sosyal ve kültürel alanlardaki projeleri bir an önce hizmete sunmak istediklerini aktaran Kocaispir, "Yüreğir'i bir cazibe merkezi haline dönüştürecek projemizi tamamladığımızda ziyaretçilerimiz burada güzel, keyifli ve unutulmaz dakikalar geçirebilme imkanına sahip olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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