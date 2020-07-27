Adana'da terör uygulaması
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Adana'da terör uygulaması

Adana'da polis ekiplerince kent merkezinde terör uygulaması yapıldı.

27.07.2020 01:43 | Son Güncelleme: 27.07.2020 02:07

Adana'da polis ekiplerince kent merkezinde terör uygulaması yapıldı.

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi ve Saydam Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama gerçekleştirildi.

Ekiplerin, eğitimli köpeklerle yaptıkları denetimlerde özel hareket polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

153 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapılan uygulamada, 62 araç da kontrol edildi.

Kontrollerde çeşitli suçlardan araması bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör uygulaması

Kaynak: AA

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