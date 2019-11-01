Adana'da terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

Adana'da terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

01.11.2019 14:30
Adana'da terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile  Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret ettikleri saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda S.K., H.K., İ.Z., V.Y. ve H.Y. gözaltına aldı. Operasyonda, çeşitli evrak ve dijital materyaller de ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et