Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 6 ay hapis cezası
06.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:34
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar M.B, Z.E. ve S.Y. ile avukatları hazır bulundu.
Sanık M.B. savunmasında PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini istedi.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, M.B'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
Kaynak: AA