Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 3 ay hapis cezası
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Adana, PKK, Güncel

Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

13.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:18
Adana'da terör propagandası davası sanığına 1 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar A.T, C.M. ve H.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık A.T. savunmasında PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını savundu.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten A.T, "PKK terör örgütüyle bir bağlantım bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da PKK/KCK'nın propagandasını yapmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, A.T'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

Kaynak: AA

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