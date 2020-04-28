Adana'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi
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Adana'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi
28.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:30

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü YPG/PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen Y.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Y.K. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tanık M.C, Suriye'de YPG/PKK terör örgütü adına sanık Y.K'yle faaliyet yürüttüklerini belirterek,"Kendisi de benimle beraber örgüte ait sözde karakolda nöbet tutardı. Suriye'de YPG/PKK terör örgütü içerisinde birlikte eğitim aldık. Kendisi benim köylümdür. 2014 yılında örgütten kaçarak Türkiye'ye geldik." ifadesini kullandı

Şüphelinin dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği ve YPG/PKK'nın talimatıyla sözde karakollarda nöbet tuttuğu belirtilen iddianamede Y.K'nin terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu Y.K. ise suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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