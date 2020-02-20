Adana'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

20.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:12

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü YPG/PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen Mustafa K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Mustafa K. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, itiraflarına yer verilen sanık Mustafa K, 2013 yılında Suriye'de tehdit edilerek örgüte katılmayı kabul ettiğini ve Afrin bölgesinde faaliyet yürüttüğünü anlattı.

Afrin'de "Abu Murat Reşit Seydi" isimli örgüt mensubundan talimatlar aldığını aktaran sanık Mustafa K, "Bana bu örgüt mensubu bölgede bulunan hangi köylere gideceğimi, hangi şahıslarla görüşmem gerektiğini ve yapmam gereken faaliyetlerin talimatlarını verirdi. Faaliyet için gitmiş olduğum köylerde, görüşeceğim şahıslara Abu Murat Reşit Seydi isimli örgüt mensubunun talimatıyla geldiğimi söylerdim. Ayrıca örgütten firar eden şahısların bölgede tespitini yaparak sorumlum olan Abu Murat Reşit Seydi isimli örgüt mensubuna bildirirdim. Ben 2015 yılında kaçak yollardan Türkiye'ye geçiş yaptım." ifadesini kullandı.

İddianamede, şüphelinin örgüt mensubunun talimatları doğrultusunda hareket ettiği ve YPG/PKK terör örgütünden ayrılmaların önüne geçebilmek adına faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Mustafa K'nın, terör örgütüne katıldığı ve silahlı terör örgütü YPG/PKK'dan gelen talimatları bölgede bulunan halka uyguladığı ve burada bulunan köyler arasında koordinasyonu sağladığı aktarılan iddianamede, şüphelinin terör örgütü içerisinde aktif görev yürüttüğü kaydedildi.

Tutuklu sanık Mustafa K'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA