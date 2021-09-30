Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Haberler
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Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü YPG/ Pkk üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık C.O, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın YPG/PKK mensupları ile yoğun irtibatının olduğu, dijital materyallerinde Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı nöbet tuttuğuna dair kamuflajlı fotoğraflarının bulunduğu, hakkında detaylı ve tutarlı somut tanık beyan ve teşhislerinin olduğu gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık C.O, "Mütalaayı reddediyorum. YPG/PKK terör örgütüyle bir bağlantım yoktur. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Haberler
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