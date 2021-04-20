Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
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Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılık tarafından, terör örgütü YPG/PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuklu S.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. S.K. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen S.K, 2014 yılında arkadaşı R.K. ile Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiklerini ve orada bir örgüt mensubuyla tanıştıklarını belirtti.

Örgüt üyesinin, kişisel bilgilerini bir deftere not aldığını kaydeden S.K, şunları anlattı:

"YPG'li teröristin aracılığıyla sınırı geçtik. Bu kişi bize 'Sakın geri dönmeyi düşünmeyin, kaçmaya çalışırsanız sizi öldürürüz.' dedi. Aynularab bölgesinde YPG'li teröristler bizi karşıladı. Örgüt kampında öncelikle bize kod adı verildi. Ardından gruplar halinde silahlı eğitim aldık. Bir süre sonra örgüte katıldığım için pişman oldum ve kaçmak için plan yapmaya başladım. Örgüt üyelerinin silahlı eğitim yaptığı sırada kamptan kaçtım. Sınırdan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptım. Emniyet ifademde de ayrıntılı teşhislerde bulundum. YPG/PKK terör örgütüne katıldığım için çok pişmanım."

İddianamede S.K'nin, örgüt tarafından düzenlenmiş kimlik kullandığı, kendisini gizlemek adına kod ismi bulunduğu ve Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın sözde askeri eğitimlerinden geçtiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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