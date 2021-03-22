Adana'da terör örgütü üyesi 3 şahıs yakalandı
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Adana'da terör örgütü üyesi 3 şahıs yakalandı

22.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:02
Adana'da terör örgütü üyesi 3 şahıs yakalandı

Adana'da farklı adreslerde saklanan terör örgütü üyesi 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Adana'da farklı adreslerde saklanan terör örgütü üyesi 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadeleye yönelik yapılan operasyonlar kapsamında; Suriye'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve hakkında Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu R.K. isimli şahıs Karataş ilçesinde, DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Olmak, Örgütün Propagandasını Yapmak ve Örgüte Ait Şiddet İçerikli Görüntüleri Paylaşmak suçunu işleyen E.A. isimli şahıs Adana il merkezinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olma suçundan aranan 1 şahıs ise Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Mahallesinde yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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