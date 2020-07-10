Adana'da terör örgütü PKKKCK'ya operasyon Çok sayıda gözaltı Adana'da terör örgütü PKKKCK'ya operasyon Çok sayıda gözaltıADANA polisi, terör örgütü PKKKCK'nın toplum yapılanmasına mensup olduğu öne sürülen 17 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Adana'da terör örgütü PKKKCK'ya operasyon Çok sayıda gözaltı

ADANA polisi, terör örgütü PKKKCK'nın toplum yapılanmasına mensup olduğu öne sürülen 17 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi. Çok sayıda şüphelinin yakalandığı operasyonda Kalaşnikof marka tüfek, örgütsel doküman ve örgüt mensuplarına talimat içeren pusulalar ele geçirildi.

Terör örgütü PKKKCK'nın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt yandaşlarını sokak eylemlerine ve basın açıklamalarına yönlendiren, cezaevlerindeki örgüt mensuplarının ailelerini ziyaret edip, umutlanmalarını sağlamak amaçlı örgütün toplum yapılanmasının içinde olduğu öne sürülen 17 kişiyi belirledi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından saban ilk saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin, demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Baskınlarda ayrıca, bir Kalaşnikof marka tüfek, örgütsel dokümanlar ile cezaevinde ve dışarıdaki örgüt mensuplarına talimat içeren pusulalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA