Adana'da terör örgütü PKK/YPG üyesi yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı
17.03.2021 21:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:07
Adana'da, terör örgütü PKK/YPG üyesi yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Adana'da, terör örgütü PKK/YPG üyesi yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olduğu ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla aranan yabancı uyruklu R.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, zanlıyı Karataş ilçesindeki adresine düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.
R.K'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu