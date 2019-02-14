Adana'da Terör Örgütü PKK'ya Şafak Baskını

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat öncesi eylem hazırlığındaki örgütün mahalle ve gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, önceden belirlenen 38 adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti operasyon düzenledi.

Uzun namlulu silah ve zırhlı araçlarla sokak başlarında güvenlik önlemi alan ekipler, bu adreslerde detaylı arama yaptı.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA