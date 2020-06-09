Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası
Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
09.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:57
Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar F.A, D.G. ve S.G. ile avukatları hazır bulundu.
Sanık F.A. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini istedi.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, F.A'yı "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
Kaynak: AA