Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası
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Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası
01.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:17

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar M.B, M.G. ve İ.B. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık M.B. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, M.B'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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