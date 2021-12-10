Adana'da terör örgütü PKK propagandasına gözaltı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü Pkk propagandası yaptığı iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Camuzcu Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, şüphe üzerine durdurup kimliğini kontrol ettiği yabancı uyruklu E.O'nun terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle arandığını belirledi.
Şüpheli E.O. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri