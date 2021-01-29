Adana'da terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü iş birlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sonucu Sarısakal Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin, PKK propagandasını yaptığı bilgisine ulaştı.

Zanlıyı operasyonla gözaltına alan ekipler, ikamette kurusıkı tabanca, şarjör, 5 dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa