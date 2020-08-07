Adana'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon 13 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon 13 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon 13 gözaltıCan ÇELİK /ADANA,(DHA) - ADANA'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

07.08.2020 06:54 | Son Güncelleme: 07.08.2020 07:12

Adana'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon 13 gözaltı

Can ÇELİK/ADANA,(DHA) - ADANA'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu; 13 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde ise 3 el yapımı patlayıcı, 2 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında faaliyetlerde bulundukları, gerekçesiyle 13 kişiyi teknik takibe alarak tespit etti. 13 şüpheli hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından ekipler, sabahın ilk saatlerinde önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenledi. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, terör örgütü PKKYPG ve elebaşı hakkında duvarlara yazılar yazmak, bir marketi kundaklamak nedeniyle gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, baskın yapılan adreslerde, 3 el yapımı patlayıcı, 2 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Adana'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon 13 gözaltı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti 3. Sayfa
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi Ekonomi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi Güncel
Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı 3. Sayfa
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı Spor
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
AK Parti'den döviz hareketliliğiyle ilgili açıklama: Ekonomik göstergelere bakmayanlar samimi değilsiniz
AK Parti'den döviz hareketliliğiyle ilgili açıklama: Ekonomik göstergelere bakmayanlar samimi değilsiniz
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Otomobilin çarptığı küçük kız 'Kurtulacak mıyım?' diyerek gözyaşlarına boğuldu
Otomobilin çarptığı küçük kız "Kurtulacak mıyım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım
Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi
Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi
Vakaların artmasıyla sıkılaştırılan denetimlere katılan kaymakam, tıka basa dolu otobüsü boşalttı
Vakaların artmasıyla sıkılaştırılan denetimlere katılan kaymakam, tıka basa dolu otobüsü boşalttı
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor
Erol Bulut, Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi
Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ümit Dündar Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Müjde Ar Merve Boluğur Ufuk Bayraktar
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Süleyman Hurma Mustafa Cengiz Ceyhun Gülselam
Daha Fazla Türk Beyrut Lübnan Twitter
Şu an buradasınız: Adana'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon 13 gözaltı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 07:28:09. #1.14#
title