Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 1 gözaltı
16.02.2021 09:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:32
Adana'nın Karataş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Karataş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, Karataş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı.
Zanlının adresinde kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı