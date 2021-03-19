Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

19.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:43
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Adana'da jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 4 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye üye olmaktan haklarında soruşturma yürütülen 2 kişi ile sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptığı belirlenen 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kentte yaşayan 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 3 cep telefonu, 3 SIM kart ve örgütü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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