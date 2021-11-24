Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık M.S.K. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, terör örgütü PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü, örgütün sözde yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına uyduğunu, örgüt sempatizanlarını da bu eylemlere katılmaya teşvik ettiğini ve örgütsel eylemlerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev aldığını belirtti.

Savcı, kentte terör örgütü ve uzantılı oluşumlar adına faaliyet yürüttüğü, örgüt talimatıyla açlık grevlerine katıldığı gerekçesiyle M.S.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.S.K. beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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