Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.A. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, kentte terör örgütü üyelerine kendi evini kullandırdığını, PKK/KCK mensuplarıyla yoğun irtibatının olduğunu ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanığın kentte terör örgütü ve uzantılı oluşumlar adına faaliyet yürüttüğünü, hakkında detaylı ve tutarlı somut tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu gerekçe göstererek, M.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.A, "Terör örgütüyle bir bağlantım yoktur. PKK'nın eylemlerine katılmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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