Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 2 yıl 4 ay hapis cezası Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 5 tutuksuz sanıktan biri 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerleri beraat etti.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 5 tutuksuz sanıktan biri 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerleri beraat etti. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar A.T, C.B, Z.Ö, Ş.B. ve K.T. ile avukatları hazır bulundu. Sanık A.T, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını savunarak, "PKK/KCK terör örgütüyle bir bağlantım bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar da PKK/KCK'nın propagandasını yapmadıklarını ileri sürerek, beraatlerini istedi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıklardan A.T'nin "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmasını, diğerlerinin ise "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, A.T'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların beraatine hükmetti. Kaynak: AA