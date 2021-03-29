Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandasından yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'ü 1 yıl 6 ay 22 gün ile 3 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'ü 1 yıl 6 ay 22 gün ile 3 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar C.A, R.E, M.N, M.Y. ve Ş.A. ile avukatları hazır bulundu.
Sanık C.A, savunmasında PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmaları yönünde mütalaa sundu.
Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan sanık C.A'yı 3 yıl 4 ay, sanık R.E'yi 1 yıl 11 ay 12 gün, sanık M.N'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu