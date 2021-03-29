Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandasından yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandasından yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi

Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandasından yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'ü 1 yıl 6 ay 22 gün ile 3 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Uyuşturucu etkisiyle yarı çıplak halde dolaşıp vatandaşa korku saldı
Uyuşturucu etkisiyle yarı çıplak halde dolaşıp vatandaşa korku saldı
200 kişilik işe 52 bin başvuru yapıldı, 45 bini üniversite mezunu
200 kişilik işe 52 bin başvuru yapıldı, 45 bini üniversite mezunu

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'ü 1 yıl 6 ay 22 gün ile 3 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar C.A, R.E, M.N, M.Y. ve Ş.A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık C.A, savunmasında PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmaları yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan sanık C.A'yı 3 yıl 4 ay, sanık R.E'yi 1 yıl 11 ay 12 gün, sanık M.N'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Erkan Kandemir Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Binnur Kaya Merve Dizdar
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Okay Yokuşlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Petrol Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandasından yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 14:34:19. #1.15#
title