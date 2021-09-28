Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası suçundan 5 sanığa hapis cezası
Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 5'i hapis cezasına çarptırıldı.
ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 5'i hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar M.Ş, H.T, R.B, M.T, Ş.A. ve E.K. ile avukatları hazır bulundu.
Sanık Ş.A. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan Ş.A ve E.K'yi 1 yıl 8'er ay, H.T, R.B. ve M.T'yi 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Heyet, M.Ş'nin ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine hükmetti.
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