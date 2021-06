Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 4 sanığa hapis cezası verildi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 4'ü hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar M.K, A.S, M.B, E.T, B.Y. ve H.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istediler.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki deliller dikkate alınarak sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan M.K. ve A.S'yi 1 yıl 6 ay 22'şer gün, E.T'yi 1 yıl 3 ay, M.B'yi 10 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Heyet, sanıklar B.Y. ve H.Y'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

