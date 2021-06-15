Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda bir zanlı yakalandı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu E.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, zanlıyı merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt