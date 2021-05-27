Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve örgüte eleman temin ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve örgüte eleman temin ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'ya üye oldukları ve örgüte eleman temin ettikleri ileri sürülen 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, yabancı uyruklu C.O'yu merkez Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi, Y.Ö'yü de merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde yakaladı.

Zanlı C.O'nun üzerinde, örgüt üyeleriyle görüşmek için kullandığı değerlendirilen telefon ve SIM kart ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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