Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel
Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK adına yasa dışı sokak eylemlerine karıştığı belirlenen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlediği adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüpheli aranıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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