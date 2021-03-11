Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

11.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:36
Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yasa dışı eylemlere katılması için toplantılar düzenlediği, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği iddia edilen iki şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Misis Mahallesi'nde iki adrese düzenlenen operasyonda, biri yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar, Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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