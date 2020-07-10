Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, bazı şüphelilerin cezaevindeki örgüt mensupları ve kentteki örgüt sempatizanlarının terör örgütüne bağlılığını sağlamak için çalışma yaptıklarını tespit etti.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada savcılıkça hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin adresine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenlendi.

Kapıları koçbaşıyla kırarak eve giren ekipler, yapılan aramalarda 1 kalaşnikof tüfek, örgütsel doküman ve cezaevindeki örgüt mensuplarıyla cezaevi dışındaki örgüt mensuplarına yönelik talimatlar içeren pusulalar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polis, firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA