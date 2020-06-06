Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu
06.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:32

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2013-2014 yıllarında kent merkezinde izinsiz gösterilere katıldığı, polislere taş, el yapımı patlayıcı (EYP), molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırıda bulundukları görüntülerle tespit edilen şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için başlattı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin yakalanması için kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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