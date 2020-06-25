Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu" hakim karşısında
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu" hakim karşısında

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu" olduğu ve ülke genelinde "yönetici" pozisyonunda faaliyet yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde
25.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:43

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu" olduğu ve ülke genelinde "yönetici" pozisyonunda faaliyet yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık S.D. ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemindeki (SEGBİS) arıza nedeniyle cezaevinden bağlantı kurulamazken, sanık avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, gelecek celse müvekkilinin duruşmada bizzat hazır edilmesini isteyerek, "Müvekkilim S.D. hakkında beyanları bulunan tanık B.İ'nin bizzat duruşmada hazır edilerek yüzleştirme yapılmasını istiyoruz. Sanık 2 yıldır tutukludur. Tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksikliklerin giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık S.D'nin mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu" olduğu ve ülke genelinde "yönetici" pozisyonunda faaliyet yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan S.D. hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak ve mala zarar verme" suçlarından da 37,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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