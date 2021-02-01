Adana'da terör örgütü PKK/KCK davasında 56 sanığın yargılanmasına devam edildi
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK davasında 56 sanığın yargılanmasına devam edildi

01.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:02
Adana'da terör örgütü PKK/KCK davasında 56 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından dava açılan tutuksuz 56 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından dava açılan tutuksuz 56 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklardan A.D, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürdü.

Yasa dışı hiçbir eyleme karışmadığını savunan A.D, "Ben hiçbir yasa dışı eylemi organize etmedim. İddia edildiği gibi herhangi bir kod adı kullanmadım. PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Adli kontrol tedbirimin kaldırılmasını ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Savunması alınan diğer sanıklar da terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına ve dava dosyasının esasa ilişkin mütalaasını sunması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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