Adana'da terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen zanlı yakalandı
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Adana'da terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen zanlı yakalandı

17.03.2021 21:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:06
Adana'da terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen zanlı yakalandı

Adana'da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PYD üyesi olduğu ileri sürülen bir kişinin Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi.

Ekipler, adrese düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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