Adana'da terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen zanlı yakalandı
17.03.2021 21:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:06
Adana'da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana'da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PYD üyesi olduğu ileri sürülen bir kişinin Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi.
Ekipler, adrese düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu