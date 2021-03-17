Adana'da terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen zanlı yakalandı

Adana'da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PYD üyesi olduğu ileri sürülen bir kişinin Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi.

Ekipler, adrese düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu