Adana'da terör örgütü El Kaide şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi
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Adana, Güncel

Adana'da terör örgütü El Kaide şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü El Kaide soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

14.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:14
Adana'da terör örgütü El Kaide şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü El Kaide soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü El Kaide ile bağlantılı olduğu iddia edilen A.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından zanlı A.Ö. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen zanlı A.Ö, 2017 yılında kaçak yollardan Suriye'ye gittiğini belirterek, "Suriye'de El Kaide terör örgütüne bağlı gruba katıldım. Örgüt bana 35 gün boyunca silah ve bomba kullanımı eğitimi verdi. Bu eğitimlerden sonra örgüte ait yerlerde nöbet tuttum. Bana örgüt içerisinde "Atiyetullah" kod adı verildi. Örgütsel faaliyetlerimde bu kod adını kullanıyordum." ifadesini kullandı.

İddianamede, şüphelinin El Kaide terör örgütüne katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.

A.Ö'nün, Suriye'ye geçerek terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı aktarılan iddianamede, şüphelinin eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve El Kaide terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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