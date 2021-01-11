Son dakika haber... Adana'da terör örgütü El Kaide şüphelisi tutuklandı
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Son dakika haber... Adana'da terör örgütü El Kaide şüphelisi tutuklandı

11.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:01

Son dakika haberine göre Adana'da terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana'da terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, O.K'nin Suriye'ye geçerek terör örgütü El Kaide'den yaklaşık 1,5 yıl boyunca bomba ve silah eğitimi aldığı, yasa dışı yollardan Türkiye'ye döndüğü iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, O.K'yi İmamoğlu ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Ağabeyi M.K'nin de Suriye'de terör örgütü bünyesinde çatışmalara katıldığı belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haber... Adana'da terör örgütü El Kaide şüphelisi tutuklandı
Son dakika haber... Adana'da terör örgütü El Kaide şüphelisi tutuklandı
Son dakika haber... Adana'da terör örgütü El Kaide şüphelisi tutuklandı
Son dakika haber... Adana'da terör örgütü El Kaide şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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