Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına 20 yıla kadar hapis istendi
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Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına 20 yıla kadar hapis istendi

Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına 20 yıla kadar hapis istendi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, terör örgütü El Kaide soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü El Kaide soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü El Kaide ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuklu M.A.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

M.A.Ö. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.A.Ö'nün terör örgütü El Kaide'ye katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği ve sosyal medya hesabından örgüt propagandası içeren paylaşımlarının bulunduğu belirtildi.

M.A.Ö'nün, Suriye'deki örgüt mensupları ile örgütsel içerikli yazışmalarının bulunduğu, El Kaide tarafından adına düzenlenmiş kimliği ve ayrıca kod isim kullandığı da aktarıldı.

İddianamede savunmasına yer verilen sanık ise suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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