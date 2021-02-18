Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 9 gözaltı kararı
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Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 9 gözaltı kararı

18.02.2021 07:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 07:30
Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 9 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı değerlendirilen 5'i Suriye 4'ü Irak uyruklu 9 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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