Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü Deaş'a yönelik davada yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.V. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın dijital materyallerinde bomba düzeneği yapımına ilişkin fotoğraflar bulunduğunu, kentte Deaş'a katılımı arttırmak adına toplantılar düzenlediğini ve örgütsel eğitim aldığını belirtti.

Savcı ayrıca A.V'nin DEAŞ üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının olduğunu, kod adı kullandığını ve Suriye'de örgüt saflarında silahlı çatışmalara katıldığını belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

A.V, savunmasında, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını, silahlı eğitim almadığını ve kod adı kullanmadığını ileri sürdü.

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütmediğini savunan sanık, "Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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