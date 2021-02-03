Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan 2 sanıktan biri "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin beraatine karar verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuksuz sanıklar H.K. ile M.İ.A. ve avukatları katıldı.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık H.K, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında emniyette verdiği ifadeyi tekrarladı.

H.K, 2014 yılında Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a katıldığını belirterek, "Örgüt bana zorla silahlı eğitim verdi. Ayrıca bana tahıl ürünlerinin bekçiliği görevi verildi. Bana örgüt içerisinde 'Ebu Aişe' kod adı verildi. 'Ebu Halis' kod adlı örgüt üyesi bizim bulunduğumuz grubun sorumluluğunu yapıyordu. DEAŞ içerisinde yaklaşık 8 ay bulundum. 2016 yılında örgütten kaçtım. Kaçak yollardan Türkiye'ye geldim. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık M.İ.A. da terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, beyan ve teşhisler dikkate alınarak sanık H.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması, M.İ.A'nın ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık H.K'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı, M.İ.A'nın ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdi. Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu