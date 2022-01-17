Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Suriye uyruklu T.H. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık T.H. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın kentte DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği anlatıldı.

T.H'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken "Ramazan" kod adını kullandığı ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla aktif yer aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık T.H, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kiracısının kapısını baltayla parçalayan yaşlı adam, geri adım atmıyor: Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım

Kiracısının kapısını baltayla parçalayan yaşlı adam, geri adım atmıyor: Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım

 Görüntüler infial yaratmıştı! Kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan 19 Suriyeli sınır dışı edildi

Görüntüler infial yaratmıştı! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan 19 Suriyeli sınır dışı edildi
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

Suriye, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title